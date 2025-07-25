Halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin en önemli unsurlarından birisi olan basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutlayan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, “Sansürün kaldırıldığı bu anlamlı günde; toplumun haber alma hakkını savunan, gece gündüz demeden çalışan gazetecilere minnettarız. Basın özgürlüğünün tam anlamıyla yaşandığı, etik ilkelerin korunduğu, özgür ve bağımsız bir medya umuduyla... Kalemiyle, objektifiyle, mikrofonuyla emek veren tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı kutlu olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi