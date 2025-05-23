Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi’ne ait Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvanların satışını yapmak isteyen besiciler için padok yerleri kura ile belirlendi.

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki kurbanlık satış yerlerini STK temsilcilerinin de katılımıyla noter huzurunda şeffaf ve adil bir şekilde kura ile belirledi. Halk Et Kombinası bünyesindeki pazar alanında bulunan, 78 büyükbaş padok ve 114 küçükbaş padok için ön kayıt başvurusunda bulunan, 6 büyükbaş ve 58 küçükbaş besicisinin, kurbanlık satış yerleri için kesin kayıt sıraları kura ile belirledi.

Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve daha temiz ortamlarda yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bu kapsamda kurban pazar yerimizi hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için en iyi şekilde düzenliyoruz. Kurban Bayramı’nın sonuna kadar vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağdur olmaması için de ilgili ekiplerimizle denetimlerimiz ve hizmetlerimiz sürecektir” dedi.

KURBAN PAZARI 31 MAYIS’TA AÇILIYOR

Öte yandan Kurban Pazarı 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü açılacak ve bayramın 3. günü olan 8 Haziran 2025 Pazar gününe kadar açık kalacak. Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise, https://kurban.corum.bel.tr adresine giriş yapıp sisteme kayıt olarak; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecekler.

Editör: Haber Merkezi