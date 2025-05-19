2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili olarak, emekli maaşı alanlara yapılan ödemelere yüzde 33,33 oranında bir zam yapılmış ve bu sayede emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilere yılda iki kez yapılan bu ödemeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılıyor. Bu yıl, Kurban Bayramı için bayram ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Peki kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

2025 EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda gelenek oluştu. Son yıllarda genellikle ödemeler bayramdan önceki son hafta yapılıyor.

Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. İkramiyelerin ise 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

ÖDEMELER HANGİ SIRAYLA YAPILACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Kanuna göre bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor.

Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında veren emekliler, ilk ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda alacaklar. Dilekçesini mayıs ayında veren ve henüz emekli aylığı bağlanmamış olanların ikramiyesi ilk aylıkları ile birlikte hesaplarına yatırılacak.

İlk defa mart, nisan, mayıs ve haziran ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alacaklar.

DUL VE YETİMLERE ÖLÜM AYLIĞI ORANINA GÖRE ÖDEME

Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak.

Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek.

Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.

İŞ GÖRMEZLİK RAPORU OLANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor.