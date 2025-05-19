Saat 10.00’da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti.

Editör: Haber Merkezi