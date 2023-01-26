Ziyarette Erbaş’ın Regaib gecesini tebrik eden Kavuncu, “Başkanlığımızın başarılı hizmetleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme ve istişarelerde bulunduk. Kıymetli hocamızın engin bilgi ve birikimlerinden müstefit olduk” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığının Türk milletinin en büyük imkânlarından biri olduğunu kaydeden Kavuncu, “130 bini aşkın görevlisiyle, ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın dört bir tarafında, kendisine verilen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirerek ülkemizin iyilik sancağını iftiharla dalgalandıran Başkanlığımıza aziz milletimizin güveni tamdır.

Diğer taraftan, insanlığın varoluşundan bu tarafa, can, akıl, nesil, mülkiyet ve din/inanç dokunulmazlık ve güvenliği bütün din ve inançlar tarafından kat’i şekilde koruma altına alınmıştır” dedi.

Görüşmede ayrıca İsveç’te ve farklı ülkelerde Kur’an'a ve İslam’a karşı yapılan menfur saldırıları da kınadıklarını belirten Kavuncu, ziyaretle ilgili şu açıklamaya yaptı:

“Bu tür insanlık dışı hadiselerin bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenler üzerinde istişarelerde bulunduk.

Kur’an-ı Kerim; getirdiği çağları aşan ilkeleriyle, dünyada huzuru, barışı, adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını emreden en yüce değerimizdir. Bu menfur saldırılara karşı insana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının, topyekün insanlığın tepki göstermesi ulvî bir insanlık vazifesidir.

Bu vesileyle, Yüce Allah'ın Kur'an'da Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklediği iyiliği yaymak ve kötülükten uzaklaştırmak görevini ifa ederken, Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz ve minareleri ezansız bırakmayan, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan, teşkilatın bütün kademelerine kadar fedakârca görev yapan din gönüllülerine şükranlarımı sunuyor, Ragaib Gecelerini tebrik ediyorum.” (Haber Merkezi)

