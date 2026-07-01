Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte koruyucu aileler, çocuklar ve davetliler bir araya geldi. Program boyunca ailelerle yakından ilgilenen Vali Ali Çalgan, çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Programda konuşan Vali Çalgan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutlayarak, çocuklara sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Koruyucu ailelerin büyük bir vicdan ve sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini ifade eden Çalgan, “Sizler elinizi taşın altına koyan koca yürekli anne ve babalarsınız” dedi.

Koruyucu aile hizmetinin Türkiye genelinde yaygınlaşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı farkındalık çalışmalarının önemli rol oynadığını belirten Çalgan, bu anlayışın her geçen gün daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aile olmanın yalnızca kan bağıyla sınırlı olmadığını ifade eden Çalgan, sevgi, şefkat ve merhametin de aile olmanın temel unsurları olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında, “Koruyucu aile olmak, bir çocuğun hayatına umut olmak, ona güvenli bir yuva ve sıcak bir aile ortamı sunmaktır. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda büyümeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Çeşitli etkinliklerle renklenen şenlikte çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşarken, programın koruyucu aile hizmetine yönelik toplumsal farkındalığın güçlenmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK