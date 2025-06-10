Köy Muhtarlığının organizesi ile Karagöl mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, hem bayramlaştı, hem de bereket ve huzur dolu, aydınlık ve çağdaş günler için dua etti.

Kurban programına; Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, Kızılpınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Menduh Göne, önceki dönem Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Kamil Deveci ve çok sayıda köy sakini katıldı.

Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşarak, şükür ve birlik kurbanına destek olan tüm köy halkına, etkinliğe katılan konuklara teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ