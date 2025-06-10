Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi durmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenilmişti.

Olaya ilişkin soruşturmaya ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini söylemişti. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zeyrek'ten kahreden haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ferdi Zeyrek için bugün (10 Haziran 2025 Salı günü) saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreninin düzenlenecek. Zeyrek daha sonra ise son yolculuğuna uğurlanacak.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Editör: Haber Merkezi