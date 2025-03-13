Bakan Tekin'in gönderdiği anlamlı hediyeler, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar aracılığıyla Osmancık 75. Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerine ulaştırıldı.

Osmancık 75. Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan eser Bakan Tekin'in takdirini topladı. Bakan Tekin, eser için özel olarak hazırlattığı hediyeleri ve kendi kaleme aldığı tebrik mektubunu öğretmenlere ulaştırılması amacıyla Çorum'a gönderdi.

Bakan Tekin'in gönderdiği hediyeler, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından bizzat Osmancık 75. Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerine teslim edildi. Gerçekleşen ziyarette Cemil Çağlar'a, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Müslim Kılıç ve İbrahim Murat Yavan da eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, teslim töreninde Bakan Tekin'in teşekkür mektubunu okudu ve öğretmenlerin çalışmalarının Bakanlık tarafından takdirle karşılandığını vurguladı.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN

EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ”

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Osmancık 75. Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerimizin hazırladığı bu özel eser, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in büyük beğenisini topladı. Sayın Bakanımızın sizler için gönderdiği bu hediyeler, emeklerinizin ne kadar değerli olduğunun bir göstergesidir. Öğretmenlerimizin çalışmaları ile gurur duyuyoruz”

TEKİN’E TEŞEKKÜR

Törende hediyelerini teslim alan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gönderdikleri mesajda teşekkür ederek, eğitime ve öğretmenlere verdiği değerli destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. “Geleceğe Uzanan Kökler” isimli eserin, eğitim camiasında örnek projelerden biri olarak değerlendirildiği ifade edilirken, Bakanlığın öğretmenlerin projelerine gösterdiği destek ve ilgiye vurgu yapıldı.

Son dönemde gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Osmancık 75. Cumhuriyet İlkokulu'nun başarısı, bu anlamlı tebrikle birlikte bir kez daha gündeme taşındı. Okulun hazırladığı özgün ve etkili projelerin eğitim alanında örnek teşkil etmeye devam edeceği belirtildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR