Kırıkkale'de Kırım Tatar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Tepreş Şenliği, renkli etkinliklere sahne oldu. Şenlikte, ekmek yuvarlama geleneğinden halk danslarına kadar birçok kültürel faaliyet yer aldı.

Kırıkkale'de, Kırım Tatar kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geleneksel Tepreş Şenliği" düzenlendi. Kırıkkale Belediyesi ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubesi'nin iş birliğiyle Büyükşehir Parkı'nda organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Program, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tepreş duası okundu. Şenlikte bolluk ve bereket anlamı taşıyan "ekmek yuvarlama" geleneği (Kalakay Tıgırtma), Tepreş Ağası Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Derneğin Genel Başkanı Mükremin Şahin tarafından yerine getirildi.

Mehteran gösterisi, halk oyunları, çocuk yarışmaları ve geleneksel sahne performanslarıyla devam eden programda, Ustalar Topluluğu'nun seslendirdiği bozlak türküleri büyük beğeni topladı. Cıyın Asambili Halk Dansları Topluluğu ile Kırım Yankı Orkestrası'nın sahne performansları da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



"Kırıkkale Belediyesi her daim sizin yanınızda"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir program oluyor. Bugün sabahın erken saatlerinde başladı ve devam ediyor. Bugün aynı zamanda Kırım Türkmen Derneği'nin 70'inci yıl dönümü. Ankara'dan misafirlerimiz var. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir Kırım Parkı açmıştık. Açılışta dernek başkanımız da bulunmuştu. Orada konuşmuştuk; bu tür faaliyetleri sürdürelim, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun, Kırıkkale Belediyesi her daim sizin yanınızda demiştik. Bugün de bu programda bir araya geldik. Katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Derneğimizin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünü kutluyoruz

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, "Kırım Tatarları, Türkiye'nin her tarafına dağılmış şekilde yaşıyoruz. Ankara'da derneğimizin genel merkezi bulunuyor. Bu yıl, derneğimizin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'de, daha çok İstanbul ve Marmara Denizi çevresi olmak üzere, Trakya'dan İç Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde; Ceyhan'dan Erzincan'a, Diyarbakır'a kadar Kırım Tatarları yerleşmiştir. Bu hatta, Osmanlı döneminde de Kırıkkale, Çorum, Alaca, Merzifon, Amasya ve Karadeniz bölgesine Kırım Tatarları yerleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Ziya Beygo da, "Kırım Türkleri'nin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla, bir arada olmanın mutluluğu için; hasadın verimli geçmesi, o yılın ürününün bol olması amacıyla dualar eşliğinde yapılan bir şenliktir" ifadesini kullandı.



"Ukrayna'da yeni doğan çocuklara 'Bayraktar" ismi veriliyor"

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel ise Kırım Tatar halkının dünya genelinde 22 farklı ülkede yaşadığını belirterek, Türkiye'nin hem en büyük diaspora merkezi hem de Kırım Tatarları için bir sığınak olduğunu söyledi. Yüksel açıklamasında, "Türkiye sadece Türk dünyasının bir yıldızı değil, aynı zamanda Kırım halkının da bir evidir. Türkiye her zaman bir kapımız, bir evimiz, sığınacak bir yerimizdir" dedi.

Kırım'ın halen işgal altında olduğuna ve Ukrayna'da savaşın sürdüğüne dikkat çeken Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Ukrayna halkına hem de Kırım Tatarlarına büyük destek verdiğini söyledi. Türkiye'nin duruşunun son derece kıymetli olduğuna işaret eden Yüksel, "Ukrayna halkı, Türkiye'ye verdiği destekten dolayı büyük bir sempati duymaktadır. Savaşın başında doğan çocuklara ‘Bayraktar' ismi veriliyordu" diye konuştu.

Muhabir: İHA AJANS