Ligin uzun bir maraton olduğunu ve sonunda ipi göğüsleyen taraf olacaklarını kaydeden Mert Nobre’nin açıklamaları şöyle:

ÇOK İYİ OYNADIK

“Açıkçası, bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf biz olmalıydık. İlk yarı talihsiz bir gol yedik ama ikinci yarı, rakip takıma iyi bir şekilde üstünlük sağlayıp, çok iyi bir oyun oynadık ve golü de bulduk. Ancak, son dakikada engel olamadığımız golle ilk mağlubiyetimizi aldık.

Her galibiyetten de, mağlubiyetten de çıkarılacak dersler var. Biz de bu maçtan dersimizi çıkaracağız, kimsenin şüphesi olmasın.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYORUZ

Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Henüz ligin başındayız, kimsenin ne rehavete ne de umutsuzluğu kapılmasına gerek yok.

Bizim hedefimizde hiçbir değişiklik yok. Tek bir galibiyetle ne ligi bitireceğiz, ne de tek bir mağlubiyetle lige havlu atacağız. Bu lig uzun bir maraton ve biz de bu maratonda ipi göğüsleyen takım olacağız. Herkes bundan emin olsun. Kararlı bir şekilde, şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün sahaya terini akıtan futbolcumuzdan, kilometrelerce ötede Çorum’dan bu takımın galibiyeti için dua eden taraftarımıza kadar bu inanç hepimizde var.

TELAFİ EDECEĞİZ

Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan ve destek veren taraftarımıza 3 puanı hediye etmek isterdik. Sizin desteğiniz ve inancını bizim en büyük gücümüz. Bu kötü sonucu telafi edip, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

(Hüseyin AŞKIN)

