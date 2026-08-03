KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR
KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8 CM'LİK NORMAL ÇİMENTOLU KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/1347999
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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1.2. Adresi
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:
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Mihrihatun Mah. Atatürk Cad. No:46 KARGI/ÇORUM KARGI/ÇORUM
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1.3. Telefon numarası
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:
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03646512893
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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17.08.2026 - 15:30
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
3- İhale konusu mal alımının
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3.1. Adı
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KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8 CM'LİK NORMAL ÇİMENTOLU KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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7500 m² (yedibinbeşyüzmetrekare) 8cm'lik Normal çimentolu kilitli beton parke taşı alımı yapılacaktır.
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İhale Konusu mal (kilitli parke taşı) Kargı Belediyesince çalışma yapılacak yollar ve itfaiye hizmet binası bahçesine teslim edilecektir.
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde teslim edilecek
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde teslim edilecek
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4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
İmalatçı Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.