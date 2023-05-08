2001-2002 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev alan Kemal Derviş ayrıca CHP'den milletvekilliği yapmıştı.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, Türk ekonomist, siyasetçi ve eski Birleşmiş Milletler görevlisi bir isimdir. 10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğan Derviş, lisans eğitimini Londra Ekonomi Okulu'nda tamamladı ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Princeton Üniversitesi'nden aldı.

BM eski Genel Sekreteri de olan Kemal Derviş, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek için politikalar uygulayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanı olarak 2005-2009 yılları arasında uluslararası tanınırlık kazandı. Daha önce, 2001-2002 yıllarında Başbakan Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.

Derviş, Türkiye'nin iç ve dış politikalarının araştırma ve analizi üzerine odaklanan bir düşünce kuruluşu olan İstanbul Politikalar Merkezi'nin kurulmasına da katkıda bulunmuş. Ekonomik kalkınma, küreselleşme ve demokrasi konularında birçok kitap ve makale yazmıştır.

(Haber Merkezi)