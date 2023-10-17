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Alaca Kaymakam Hicabi Aytemür beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumhur Atalık, İlçe Yazı İşleri Müdürü İsa Deniz, Malmüdürlüğü Gelir Uzmanı Çetin Bulut, İlçe Müftülüğü Personeli Vaiz Murat Çelebi, KHGB Müdürü Burhan Öztürk’le birlikte İsahacı, İsmailli, Balçıkhisar ve Akören Köyü’nü ziyaret etti.

Burada İsahacılı Köyü Muhtarı Muzaffer Şirinağa, İsmailli Köyü Loman Sarı, Balçıkhisar Köyü Menderes Yıldız ve Akören Köyü Muhtarı Hüseyin Ozan Bitir ve köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Aytemür ve beraberindeki heyet vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.