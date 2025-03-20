Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, kaybetme korkusuyla muhalefetin güçlü isimlerini seçime sokmama planının, millete kaybettirdiğini, son bir günde ülke ekonomisinin uğradığı kayıpların da bunun kanıtı olduğunu söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın daha önce dikkat çektiği oyunların birer birer sahnelenmeye başlandığını vurgulayan Ahmet Damar, hukuki zeminin kalmadığı bir ortamda kurumlardan da bahsedilemeyeceğini belirterek, “Şimdi ikinci perde açıldı, zorbalıklar sahneleniyor” dedi.

DP İl Başkanı Damar, “Bunca yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluktan sonra milletin kendilerine oy vermeyeceğini bildikleri için, milleti de muhtemel tercihlerinden dolayı cezalandırmak istiyorlar” ifadesini kullandı.