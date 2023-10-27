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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, “Bir asırlık Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında tek millet olarak yaşama uğrunda, her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve daha nice 100 yıllar yaşatmaya-yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyet, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. Bu eserin 100’üncü yılını görmenin gururunu millet olarak hep birlikte yaşıyoruz” diyen Milletvekili Kaya, İstiklal Savaşı’nda atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhunun milletin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüz olduğunu vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınlayan Kaya şu görüşlere yer verdi: “Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ üncü yıldönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hepimize kutlu olsun.”