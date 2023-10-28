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Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Kavuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Murat Kavuncu, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet'in, en güzel ve en çağdaş yönetim biçimi olduğunu belirterek, ekmek üreticileri olarak, cumhuriyeti koruyup, ilelebet yaşatmaya kararlı olduklarını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutlamanın heyecanı içersinde olduklarını belirten Başkan Kavuncu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu anlamlı günde, ulusumuzun bağımsızlık ve demokrasiye olan inancını bir kez daha yürekten hissediyoruz. Birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yoğrulan Türk halkının ortaya koyduğu irade, bugün bizlere gurur veren bir Cumhuriyet'in temelini oluşturmuştur.

Türkiye'nin en temel besin kaynaklarından biri olan ekmek, milletimizin asırlardır süregelen kültürünü, birlik ve beraberliğini simgeler. Bu değerli gıdanın üretiminden sorumlu olan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak inanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu büyük devrim, yaratıcı ve üretken bir Türkiye'nin temelini atmıştır.

Unutmayalım ki; en güzel ve çağdaş yönetim biçimi olan Cumhuriyet, Türkiye'nin demokratik, laik ve çağdaş değerlere dayalı bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin teminatıdır. Bizler, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetimi ve federasyona bağlı ekmek ve unlu mamul üreticileri olarak, cumhuriyeti koruyup, ilelebet yaşatmaya kararlıyız. Bu anlamlı gün, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, geleceğimize dair umutlarımızı güçlendirdiğimiz bir fırsattır.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak, tüm Türk milletinin ve ekmek üreticilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ayrıca bu vesileyle; Ülkemizin kalkınması ve refahı için büyük bir özveriyle çalışan tüm ekmek üreticilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz”