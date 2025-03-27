ÇESOB’taki iftara Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İş-Kur İl Müdürü Levent Tuzcu, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bardakçı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeği öncesi misafirlerini Oda yöneticileri ile birlikte ayakta karşılayan Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Recep Gür, iftara katılımlarından ve desteklerinden dolayı tüm oda üyelerine teşekkür etti. Gür, ayrıca tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını sağlık ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederek, şimdiden Ramazan Bayramlarını kutladı.

İftar programı İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın okuduğu sofra duası ile son buldu.

Editör: SELDA FINDIK