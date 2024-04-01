Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kargı’da CHP adayı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan taraf oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, Hamit Dereli bin 870, AK Parti'nin adayı Cahit Arpa bin 98 oy aldı.

Kargı’da 10 Belediye Meclis Üyesi ve 2 İl Genel Meclis üyesi de seçildi. Kargı’da 7 bin 300’ü kadın, 6 bin 689’u erkek toplam 13 bin 989 seçmen, 85 sandıkta, Kargı merkezinde 4 bin 418 kişi 16 sandıkta Kargı’nın yeni belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti için oyunu kullandı.

HAMİT DERELİ KİMDİR?

1964 yılında Kargı'da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Kargı'da tamamlayan Dereli, yaklaşık 40 yıl ticaret yaptıktan sonra 6 yıldır müteahhitlik yapıyor

Kargı CHP İlçe Başkanlığı bünyesinde farklı görevler alan Dereli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Kargı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Dereli evli ve üç çocuk babasıdır.

Editör: HABER MERKEZİ