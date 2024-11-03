Ünlü sanatçı Öykü Gürman ve Türkiye'nin sevilen sunucu-radyocusu Duygu Atakan, Kargı Çayır mevkiinde kurulan konser alanında yurttaşlarla buluştu. Coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleşen konser, uzun yıllardır ilçede katılımın en yüksek olduğu konserlerden biri olarak hafızalara kazındı.

Konserde, Duygu Atakan’ın enerjik sunuculuğu, sahneye kattığı renk ve seyirciyle kurduğu samimi bağ büyük beğeni topladı. Ardından sahne alan Öykü Gürman, kendine has güçlü sesi ve yorumuyla kalabalığı adeta büyüledi. Şarkılarıyla seyircileri mest eden Öykü Gürman, performansıyla konsere damgasını vurdu.

Konser boyunca yapılan çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyeler dağıtılırken, Kargılılar, bu unutulmaz güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, yoğun katılımıyla son yılların en coşkulu etkinliklerinden biri olan konserin Kargı Panayırı tarihine altın harflerle kazındığını belirterek, “Bu güzel güne yoğun ilgi gösteren ve sevgisini paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, halkımızın bu samimi katılımının bizleri ne kadar mutlu ettiğini özellikle vurgulamak istiyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ