Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Asırlık Kargı Panayırı bu yıl 24 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Kargı’da 30 Ekim 2022 tarihine kadar çeşitli etkinlikle gerçekleşecek Asırlık Kargı Panayırı’nda bu yıl Niran Ünsal, Çankırılı Şaban, Ferit Türkan ve Sabancı Kardeşler konser verecek. Panayır da ayrıca en çok ilgi gören güreş ve trapın yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

