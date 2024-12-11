Çorum’un Kargı ilçesinde, seracılığın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla 2023 yılında kurulan seralarda marul hasadı başladı. Kargı Belediyesi ve Kargı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen projede toplamda 7 adet 1080 metrekarelik sera alanı bulunuyor. İlk hasatla elde edilen ürünler, ilçedeki pazar yerlerinde ve diğer satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunulacak.

Proje, Kargı ilçesinin yerel ekonomisine katkı sağlamayı ve seracılık faaliyetlerini teşvik etmeyi hedefliyor. Geçen yıl yapılan domates hasadında ise 150 ton ürün elde edilerek, seracılığın verimliliği ve kapasitesi bir kez daha gözler önüne serildi. Kargı’daki tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan bu çalışmalar, gelecekteki tarımsal projelere de örnek teşkil edecek.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seralarımızda başlayan marul hasadı, ilçemizde tarımsal üretimin ve seracılığın gelişmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Yerli üretimle hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de vatandaşlarımızın kaliteli ve taze ürünlere daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca seralarımızda kadınlarımıza iş istihdamı da sağlıyoruz. Bu projede emeği geçen, hasadın hızlı ve verimli hale gelmesinde bilgileriyle bizlere yardımcı olan Ziraat Mühendisimiz ve Belediye Meclis Üyemiz Azmi Erkan Akyıldız’a, İlçe Tarım Müdürümüz Burak Coşkun’a, İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine ve seralarımızda emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ