T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ YERİ VE SERALARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

MADDE 1- İŞİN ESASI:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İmambey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 kapı numaralı 549 ada 19 nolu parselde kayıtlı 265m²’ lik işyeri 10 yıllığına,

2- Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak Kır Mevkii 101 ada 22 parselde bulunan 7 (yedi) adet seranın 3 yıllığına, kiralanması.

Başkanlık Makamının 10.04.2026 tarih ve 4990 sayılı oluru, Belediye Encümeninin 05.04.2026 tarih ve 50 sayılı kararı, Belediye Meclisinin 02.02.2026 tarih ve 08 sayılı kararı doğrultusunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 30.04.2026 Perşembe günü ihaleye saat 14.00’da başlanacak olup, bir önceki kiralama ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki kiralama ihalesine başlanacaktır.

MADDE 2- KİRAYA VERİLECEK İŞYERİ VE SERALARA AİT MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLE İHALE TARİH VE SAATİ:

S.N Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No. Ada / Parsel Niteliği Yüzölçümü

m² Kira

Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli(TL) Geçici Teminat

(TL) %3 İhale Tarihi İhale Saati 1 İmambey Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 545/19 İş yeri 265 m² 10 Yıl 70.000,00 252.000,00 30.04.2026 14.00 S.N Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No. Ada / Parsel Niteliği Yüzölçümü

m² Kira

Süresi 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli(TL) Geçici Teminat (TL) %3 İhale Tarihi İhale Saati 2 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 1 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 14.10 3 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 2 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 14.20 4 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak3 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 14.30 5 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 4 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 14.40 6 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 5 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 14.50 7 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 6 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 15.00 8 Bahçelievler Mahallesi Irmak Sokak 7 Nolu Sera 101/22 Sera 1080 m² 3 Yıl 14.700,00 1.323,00 30.04.2026 15.10

MADDE 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

İhalenin yapılacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

4- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve bu şartnamenin 4’üncü maddesindeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

MADDE 5- İHALE DOSYALARININ SUNULACAĞI YER:

İhaleye katılacak olan istekliler, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale dosyaları ile birlikte ihale günü olan 30.04.2026 Perşembe günü, saat: 12.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 6- İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17’inci maddesi gereği ilanen duyurulur.17.04.2026