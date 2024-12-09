Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediye işçilerinin ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta Belediye Başkanımız sayın Hamit Dereli, Belediye Başkan Yardımcılarımız Süleyman Biçer ve Saim Semerci’ye, muhasebe müdürümüz Fatih Ünal’a, sendika temsilcilerimize ve bu süreçte bizlere güvenerek bize sonuna kadar destek veren bütün işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin başta Belediyemize, sendikamıza ve bütün işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ