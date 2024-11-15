İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince 03.12.2024 Salı günü saat 14:00’da Belediye encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artırma ihalesi sonucu tutar bedeli KDV dahil m² birim fiyatı üzerinden bedelinin %25’ni peşin olarak (15 Aralık 2024 tarihine kadar) yatırıldıktan sonra geriye kalan kısmı 3 eşit taksitle takip eden her ayın on beşinde 15 Ocak 2025, 15 Şubat 2025 ve 15 Mart 2025 tarihlerinde ödemesi yapılarak satışı yapılacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M² NİTELİĞİ İMAR DURUMU M² Birim Fiyatı /TL) MUHAMMEN BEDELİ TUTARI(TL) %3 GEÇİÇİ TEMİNATI(TL) 1 YENİ 391 4 602.41 Arsa Konut Alanı 1.450,00 873.494,50 26.204,84 2 YENİ 391 5 500.64 Arsa Konut Alanı 1.450,00 725.928,00 21.777,84 3 YENİ 391 9 405.09 Arsa Konut Alanı 1.300,00 526.617,00 15.798,51 4 YENİ 391 11 455.34 Arsa Konut Alanı 1.300,00 591.942,00 17.758,26 5 YENİ 391 12 613.37 Arsa Konut Alanı 1.300,00 797.381,00 23.921,43 6 YENİ 385 10 2.000 Arsa İmalathane Tesis Alanı 1.750,00 3.500.000,00 105.000,00 7 YENİ 385 13 3.997,72 Arsa İmalathane Tesis Alanı 1.800,00 7.195.896,00 215.876,88 8 YENİ 385 15 2.663,66 Arsa İmalathane Tesis Alanı 1.840,00 4.901.134,40 147.034,03 9 YENİ 385 16 2.402,66 Arsa İmalathane Tesis Alanı 1.500,00 3.603.990,00 108.119,70 10 YENİ 385 17 891,66 Arsa İmalathane Tesis Alanı 950,00 847.077,00 25.412,31 11 MİHRİHATUN 248 19 19,14 1 Katlı Kargir Dükkan Ticari Alan 39.200,00 750.288,00 22.508,64 12 MİHRİHATUN 248 20 31,21 1 Katlı Kargir Dükkan Ticari Alan 38.450,00 1.200.024,50 36.000,73

2- Satışı yapılacak taşınmazların yukarıda belirtilen muhammen bedelleri ve % 3 geçici teminatlar belirtilmiş olup, ihaleye girebilmek için her taşınmaz için gösterilen % 3 geçici teminatlar 03.12.2024 Salı günü saat 12:00’a kadar yatırılacaktır. Satışı yapılan taşınmazın ihale bedeli üzerinden 5 gün içerisinde % 6 kati teminata çevrilecektir.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A) Kimlik fotokopisi ve kanuni yerleşim yeri belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

D) Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu)

E) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

F) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

4- Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilere ilanen duyurulur.12.11.2024