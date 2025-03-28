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KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇELTİK ARAZİLERİNİN KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

İHALE KONUSU KİRALAMA İŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Kargı İlçesinde bulunan mülkiyeti Kargı Belediyesine ait çeltik arazilerinin 08.04.2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ihalesi ile 1 (Bir) yıllığına Kilogram olarak çeltik (ürün) karşılığı her bir parsel için ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiraya Verilecek Çeltik Arazilerin;

1. Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 08.04.2025 tarihinde, ihaleye saat 14:00’da başlanacak olup, bir önceki arazinin ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki arazinin ihalesine başlanacaktır. İhale Katılım Dosyasının sunulma son tarihi ve saati: 08.04.2025 Salı günü, saat:12:00 olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılan geçici teminatlar geçersiz sayılacaktır.

DOSYA NO MEVKİİ ADA PARSEL M² DÖNÜMÜ (1000 m²) KG ÇELTİK MİKTARI GEÇİCİ TEMİNAT %3 EKİLECEK MAHSÜL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Sıklık 211 2/3/4/5 (A) 20.000,70 335 KG ₺5.428,00 ÇELTİK 08.04.2025 14.00 2 Sıklık 211 6 / 7 / 8 (B) 17.348,62 335 KG ₺4.708,00 ÇELTİK 08.04.2025 14.05 3 Sıklık 211 9/10/ 11 (C) 21.668,51 335 KG ₺5.880,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:10 4 Sıklık 211 12 / 13 (D) 20.000,77 335 KG ₺5.428,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:15 5 Sıklık 211 14 / 15 (E) 19997,30 335 KG ₺5.427,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:20 6 Sıklık 211 16 / 17 (F) 19.999,50 335 KG ₺5.427,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:25 7 Sıklık 211 18 / 19 (G) 22.000,06 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:30 8 Sıklık 211 20 / 21 (H) 22.001,54 335 KG ₺5.971,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:35 9 Sıklık 211 22 / 23 (İ) 20.999,83 335 KG ₺5.699,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:40 10 Kavaklıçiftlik 414 A 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:45 11 Kavaklıçiftlik 414 B 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:50 12 Kavaklıçiftlik 414 C 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 14:55 13 Kavaklıçiftlik 414 D 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:00 14 Kavaklıçiftlik 414 E 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:05 15 Kavaklıçiftlik 414 F 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:10 16 Kavaklıçiftlik 414 G 23.500,02 335 KG ₺6.377,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:15 17 Kavaklıçiftlik 413 A 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:20 18 Kavaklıçiftlik 413 B 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:25 19 Kavaklıçiftlik 413 C 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:30 20 Kavaklıçiftlik 413 D 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:35 21 Kavaklıçiftlik 413 E 22.000,00 335 KG ₺5.970,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:40 22 Kavaklıçiftlik 413 F 22.017,69 335 KG ₺5.975,00 ÇELTİK 08.04.2025 15:45

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a) İhale Katılım Dosyalarının sunulacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı hizmet binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teslim edilen dosyalar üzerinde yapılan incelemede iş bu şartnamede istenilen şartlara haiz olmayan dosya sunduğu tespit edilen istekliler ihaleye katılamayacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Kargı Belediyesi Encümeni huzurunda Kargı Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonu Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS' ye sahip olduğunu gösterir belge,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- İkametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

7- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı.

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu

yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli

belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve madde 5’deki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kargı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğünde görebilir ve ihaleye ait idari şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilirler.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.27.03.2025