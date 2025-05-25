Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM ile EKOMDER, Türkiye'de yayılış gösteren ve yumrularından salep içeceği yapılan 35 karasal orkidenin endemik türlerini ve üretimi yapılabilen türlerini araştırmayla belirliyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) desteğiyle Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (EKOMDER) kurduğu Karasal Orkide Türleri Koleksiyonu Bahçesi'nde Türkiye'de yayılış gösteren 35 karasal orkide türü üzerinde araştırma yapılıyor.

Yumrularından salep unu, salep tozu elde edilen karasal orkideler burada endemik ve üretilebilir olarak iki bölüme ayrılıyor.

2024 yılında başlatılan proje kapsamında 27 tür üzerinde yapılan araştırmada sadece 6 türün üretilebilir olduğu ve 21 türün endemik olduğu tespit edildi.

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, yaptıkları araştırma sonunda endemik türler ile üretilebilir türlerin ayrımını yaptıklarını söyledi.

TAGEM'in karasal orkide türlerinin araştırmasının yapılması için Türkiye'de kurduğu iki bahçeden birinin Samsun'da bulunduğuna işaret eden Karaman, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yürüttüğümüz proje kapsamında 81 ilden getirdiğimiz türlerin burada denemelerini yaparak, tüm çeşitlerin üretilebilir olanı ve olmayanını tescilliyoruz. 2027'nin sonuna kadar bu projeye devam edeceğiz. Doğadan topladığımız türleri getirip burada denemelerini yaptıktan sonra Bakanlığa rapor ediyoruz." dedi.

Editör: AA AJANS