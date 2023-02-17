MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin deprem konusundaki emir ve talimatlarının alındığı saat itibariyle bölgeye giden Karapıçak ve beraberindeki heyet MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz ile de biraraya geldi.

MHP Teşkilatları ile birlikte Kahramanmaraş şehir merkezi başta olmak üzere Elbistan, Afşin, Çağlayancerit, Pazarcık ve Göksun bölgesinde yoğun bir çalışma yürüten MHP Çorum İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki parti yöneticileri AFAD ve Kızılay yetkilileri ile de görüşmeler yaptı.

MHP teşkilatlarının ve Belediye başkanlıklarının Çorum’dan gönderdiği yardımları bölgede koordine eden Karapıçak, bu yardımların en hızlı ve doğru şekilde dağıtılması noktasında özel bir gayret gösterdi.

Devlet ve milletin yardımlarının afetzedelere başarılı şekilde ulaştırıldığını söyleyen Karapıçak, çadır ve konteyner temini konusunda da destek beklediklerini, depremzedelerin barınma ve ısınma sorununun çözülmesi için büyük çaba gösterdiklerini açıkladı.

Karapıçak; “Bu sorunun da kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Aziz milletimizin yardımseverliği, fedakarlığı dünya milletlerine örnek olacak düzeydedir. Allah’ın yardımı, milletimizin, devletimizin canhıraş gayretleri neticesinde bu musibeti de atlatacağız inşallah. Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz var olsun” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

