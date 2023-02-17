Türkiye’deki asrın felaketinin ardından acil olarak bir ekip oluşturan ve bölgeye yardım malzemesi götüren Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve beraberindekiler, Kahramanmaraş – Afşin’de günlük 2500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Hayırsever vatandaşlar ve kuruluşların desteği ile 4 pikap ve 1 TIR dolusu yardım malzemesinin toplanmasını sağlayan İlhan Kılıç, 15 kişilik ekip ve yardım araçlarıyla birlikte Kahramanmaraş – Afşin bölgesine gitti.

İlhan Kılıç ve ekibi, bölgede günlük 2 bin 500 kişilik yemek dağıtımı yapıyor. Yeni kurulan bir ekibin deprem bölgesinde bu denli etkin çalışmalar yapması ise taktirle karşılandı.

İlhan Kılıç, tüm halkı depremzedeler için yardımcı olmaya davet ederek, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Kılıç, organizasyon sırasında kendilerine yardımcı olan sponsorlara, dernek üyelerine ve Şenol Ahşap Dizayn sahibi Abdullah Şenol’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

