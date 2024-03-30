Turizmin başkenti Antalya'da yaz aylarını aratmayan bir görüntü oluştu. Düne nazaran 6 derece birden yükselen hava sıcaklığı termometrelere 32 derece olarak yansıdı. Nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Yaz aylarını aratmayan sahildeki kalabalık, Beydağları'ndaki kar manzarası eşliğinde bol bol güneşlendi ve denize girdi. Bazı vatandaşlar da ağaç gölgeleri altında yakıcı sıcaktan korundu. Varyantlar seyir terasına gelen turistler de iki mevsimin aynı anda yaşandığı anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler.

O anları yaşayanlardan Serkan Alptekin, “Hava çok sıcak, terledik. Kar manzarasıyla denize giriyor insanlar. Böyle bir havayı beklemiyorduk, şaşırdık. Yukarıda kar, aşağıda deniz keyfi” dedi.

Editör: İHA AJANS