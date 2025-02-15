KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

1-Aşağıda tapu bilgileri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı olan 10.224,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın 53,94 m2 ‘ lik kısmının 2 (İki) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre kafeterya-kantin olarak kullanılmak üzere Açık Teklif Usulü ile kiralaması yapılacaktır. 1 yıllık kira bedeli (Muhammen bedeli) 122.255,09 TL olup yıllık 12 eşit taksitte ödenecektir.

2-İhale Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Birimi odasında 25/02/2025 tarihinde saat: 10:00 yapılacaktır.

3-Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Hastanemiz satınalma biriminde mesai saatlerinde görülebilir.

4-İhaleye katılmak isteyenler;

a)Geçici teminatı, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Muhammen bedelin en az %20’ si tutarındaki bedelin ihale saatinden önce Hastanemizin Halk Bankası Kargı şubesindeki TR120001200123800005100064 iban nolu hesaba Geçici teminatı yatıracaktır.

b)Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah)

c)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d)Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri, Savcılık Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Suretini ve noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesi siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alımı belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

5-Taşınmaz malın kirası ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir.

6-İhaleye katılmak isteyenlerin Hastanemiz Satın alma birimine şahsen müracaatları zorunludur. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ahmet Hamdi AKPINAR İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliğinden bedelsiz olarak görülebilir, temin edilebilir.

7-İdare ve Bakanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi kesin onayıp onamamakta serbesttir.

8-İlanen duyurulur.

Mahallesi -Köyü Yöresi Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü m2 Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati Orta Mahalle Hal Meydanı Hastane 307/636 19 10.224,60 122.255,09 24.451,01 25.02.2025 10:00