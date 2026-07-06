İHALE İLANI

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

1- Hastanemiz ana hizmet binası zemin katındaki 225 m² alanın kantin-kafeterya yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 7.308.000,00 TL (Yedimilyonüçyüzsekizbin Türk Lirası) 1 (bir) yıllık kira (muhammen) bedeli üzerinden 23.07.2026 Perşembe saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastanemizde ihale edilecektir.

2- Geçici teminat tutarı 2.192.400,00 TL’dir. (İkimilyonyüzdoksanikibindörtyüz Türk Lirası)

3- İhale dokümanı mesai saatleri içinde hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ve hastanemizin web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Kanuni İkametgâh belgesi

4.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus kayıt örneği

4.4. İhale tarihi içinde alınmış Oda sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış sureti

4.5. Sabıka kaydının bulunmadığına dair Savcılık Belgesi

4.6. İmza sirküleri veya teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

4.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, iş ortaklığı olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi

4.9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge ve makbuz

4.10. İhale tarihi itibarı ile SGK ve vergi borcunun bulunmadığına dair belge

4.11. İstekliler adına düzenlenmiş Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi

4.12. İstekliler adına düzenlenmiş Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 9001 Belgesi

4.13. İstekliler adına düzenlenmiş, son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış ve en az 400 (dörtyüz) yataklı bir sağlık tesisinde en az 1 (bir) yıl süreyle Kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış belge

4.14. İstekli Firmanın Gelir Tablolarında belirtilen son 2 (iki) cari yıl satış hasılat rakamlarının 2024 ve 2025 Yılları) ortalamasının en az 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) olduğunu gösteren belge

4.15. Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu

4.16. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu

4.17. Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge

4.18. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi

5 - İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 23.07.2026 Perşembe saat 10.00’a kadar hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir.

6 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.