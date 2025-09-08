T.C.
ALACA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/155 Esas 21.07.2025
Konu : ilan
İLAN
Davacı , EMRE OLGUNER ile Davalılar , ABDULLAH ENES YILDIZ, ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;
Aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı davalılar adına tebligat yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalılar Ülker TAŞDAN ve Erol TAŞDAN aleyhine açılan (Kamulaştırma) davası ilanen tebliğ olunur. 21/07/2025
#ilangovtr Basın No ILN02288825