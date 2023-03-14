Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleriyle kamu idarelerinden gelen talepler ve yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 2023 yılında uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 4 bin lira ile 40 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 1990 lira ile 1 milyon 470 bin 130 lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları da 3 bin 820 lira ile 2 milyon 762 bin lira arasında değişecek.

Öte yandan, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 10,75 olarak uygulanacak.

(AA)

