Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu işçileri ile ilgili açıkladığı zam oranları sonucu, işçi ve memur arasında takribi 2 kata yaklaşan, ikramiye ve tediyelerle birlikte 23 bin TL’ye karşılık; memur maaşlarının ortalama 12 bin aralığında kaldığını belirterek, “Meydana gelen gelir farkları nedeniyle, devlet memurlarında ciddi tepkilere neden oldu, oluyor. Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılacak, rutin zamların dışında, verileceği ifade edilen “refah payı”nın oranı an itibarı ile çok büyük önem kazanmıştır” dedi.

Temmuz ayında kamu görevlilerine verileceği ifade edilen “refah payı” oranı veya miktarı ile ilgili olarak bir açıklama yapılmasının elzem olduğunu kaydeden Dağaşan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ortalama memur maaşlarını, en az işçi maaşları seviyesine çıkarmayan, hiç bir oran veya seyyanen tutar, kamu görevlilerinin infialini durduramaz.

Kamu görevlileri, maaş ve özlük hakları konusunda, bugün bu duruma düşmüş ise, haklı olarak infial halinde ise, bu durumun tek sorumlusu 12 yıllık yetkili sendikadır.

Kamu görevlilerinin infial ve tepkilerini gösterecekleri, ifade edecekleri muhatap; üye olarak yetkili sendikaya destek veren kamu görevlileridir.

Ne hazindir ki; kamu görevlileri kendilerini bu duruma düşüren, yetkili etkisiz sendikaya hala destek vermekte, tepki göstermemektedir.

Türk Büro-Sen, yetkili sendika değil, yetkiye en yakın sendikadır. Kamu görevlileri, titreyip kendine dönmedikçe, “kurt’la kuzuyu yiyip, çobanla ağlaşanları” masadan uzaklaştırmadıkça, sonuç değişmeyecektir.” (Haber Merkezi)