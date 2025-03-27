İslam aleminin en mübarek gecelerinden biri olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirildiği Kadir Gecesi’nde, Çorum'daki Akşemseddin Camii'ne vatandaşlar akın etti. İl merkezinden ve ilçelerden gelen vatandaşlar cami ve avluyu doldurdu. 7'den 70'e binlerce vatandaş Kadir Gecesi’ni dualarla idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı ve çocuklar ibadetlerini yerine getirerek bu özel gecenin huzurunu yaşadı.



Vatandaşlarla birlikte Kadir Gecesi'ni idrak eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in ayetiyle sabit bir şekilde ifade ettiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındırıyor. İslam alemine göre bu gece, 27. gece başka bir huzur var, başka bir mutluluk var, başka bir sekinet ve sükunet var. Müminler, bütün camilerde olduğu gibi şehrimizde de camileri hamdolsun doldurdu. Bütün illerde olduğu gibi şehrimizde de camiler; kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla adeta duaya ve Rabbimizin mağfiretine koştu. Bugün de biz, Akşemseddin Camii’nde Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde idrak ediyoruz. Rabbim, bu geceden nasiplenen, bu geceden feyz alan ve bu gecenin hürmetine affolunmuş olarak inşallah bayrama kavuşmayı hepimize nasip etsin. Herkesin Kadir Gecesi’ni ve bayramını kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.