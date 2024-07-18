Çorum'un İskilip ilçesinde kurulan Aile Destek Merkezi (ADEM) hayata geçirildi. Kadınların sosyalleşmesini sağlayacak merkez, çeşitli kurslarla donatılacak. Merkezin açılışında konuşan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Aile Destek Merkezini öğrenmenin, öğretmenin, üretmenin ve sosyalleşmenin ana merkezi olarak gördüklerini belirterek, önemsedikleri bu merkeze İskilip Belediyesi olarak her türlü katkı vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Kaymakam Ramazan Polat ise İskilip'in kadim, tarihi ve kültürü olan bir şehir olduğunu belirterek, “Ancak bayanların sosyalleşmesi noktasında kısıtlı imkanların olduğunu gördük. Yaptığımız girişimler sonucu merkezimizi ilçemize kazandırdık. Halk Eğitim Merkezi daha çok sanayi tipi konseptinde olduğu için bayanlarımıza yönelik kursların azlığından ötürü Aile Destek Merkezi'nin katkı sağlayacağını düşündük. Amacımız, bundan sonraki süreçte bayanların istekleri doğrultusunda kurslar açarak onları sosyal ve kültürel anlamda daha iyi noktalara taşımak” dedi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Aile Destek Merkezi'nde kadınların hem sosyalleşeceği hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirebileceklerini belirterek, "Burada yapılan iş çok önemli. Burada kadınlarımı ve çocukları hem sosyal hem kültürel etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar. Kadın Destek Merkezi il merkezinde 2 tane var. Sungurlu ve Osmancık'ta birer tane bulunuyor. İl merkezinde ayrıca engellilere yönelik bir merkezimiz daha olacak. Talep oldukça biz merkez açmaya devam ederiz. Yeter ki buraları canlı tutalım" diye konuştu.

Konuşmalar sonunda Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duanın ardından Vali Dağlı ve protokol üyeleri çocuklarla birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi. Vali Dağlı, daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

KURSİYER BAYANLARDAN VALİ DAĞLI'YA TEŞEKKÜR

İncelemeler sırasında kursiyer bir kadın, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Dağlı'ya teşekkür etti. İskilip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren merkezde 2 adet atölye, çocuklar için oyun odası, eğitim odası ve spor salonu bulunuyor. Merkez bünyesinde açılan dikiş nakış, el sanatları, spor, İslami ilimler kurslarında 106 kursiyer eğitim görüyor.