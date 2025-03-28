Akkent KKSM’de düzenlenen mukabele programına katılan hanımlar, her gün bir Esmaü'l-Hüsna ezberledi. Mukabele programının son gününde ise yarışma yapıldı. 
Dualarla tamamlanan mukabele programı sonunda Esmaü'l-Hüsna yarışması yapıldı.  Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı. 
Yarışmada birinci olan Özlem Arslan, ödül olarak perspektif tekniğiyle hazırlanmış özel bir Esmaü'l-Hüsna tablosunun sahibi oldu. İkinci olan Fatma Karadağ ve üçüncü olan Arife Ölçek ise ebru sanatının incelikleriyle bezenmiş tablolarla ödüllendirildi.

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Editör: SELDA FINDIK