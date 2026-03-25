İLAN

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI

İHALE EDİLECEKTİR

İlimiz Merkez İlçe Bozboğa Köyü sınırları içerisinde bulunan, H33-B1 pafta ve 166,28 hektar alanda, 019 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17’inci maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi hükümlerine göre 3 yıl süre ile ihale şartnamesi ve belirlenen 58.250,00 TL (K.D.V. hariç) muhammen bedel üzerinden arama ruhsatı verilmesi amacıyla Açık Teklif Usulü ile 08 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13:30’da ihalesi yapılacaktır.

1- Çorum Merkez Bozboğa Köyü sınırları içerisinde bulunan,

İli : Çorum

İlçesi : Merkez

Mahalle/Köyü : Bozboğa Köyü

Pafta : H33-B1

Yüzölçümü : 166,28 Hektar

Erişim No :019

Mevkii : -

İhale Bedeli : 58.250,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3 : 1.750,00 TL.

İhale Tarihi : 08/04/2026

İhale Saati : 13:30

İhale Yeri : Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde, İl Özel İdaresi ana binada bulunan Genel Sekreterlik Toplantı Salonu.

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi : 3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA Sağa (Y) 656425 656872 657377 658312 656841 Yukarı (X) 4480391 4480701 4480999 4480060 4479343

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı,

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Taliplilerin istenilen belgeleri 08/04/2026 Çarşamba günü Saat 13:30’de dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.