Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında 439 aranan şahsı yakaladı. Yakalananlardan 335’i tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve ilçe jandarma ekipleri, 1 Ocak – 16 Haziran 2025 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan UYAP kaydı bulunan 439 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 335’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 104 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin yakaladığı suçlular arasında, 47 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası ile aranan hırsızlık suçlusu ve 20 yıl 7 ay 14 gün cezası bulunan bir kasten yaralama zanlısı gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, konut dokunulmazlığı ihlali ve yağma gibi ağır suçlardan ceza alan birçok hükümlü de yakalanarak adalete teslim edildi.

Jandarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelede yalnızca failleri yakalamayı değil, kamu vicdanını rahatlatmayı, potansiyel suçluları caydırmayı ve gelecekteki suçların önüne geçmenin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için 24 saat esasına göre çalışmaların sürdüğü belirtilirken, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda alınan önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı bildirildi.

Jandarma, vatandaşlara şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirme çağrısında bulunarak, ihbarların olayların aydınlatılmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi