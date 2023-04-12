İllüstrasyon çizimlerle Türkiye geneline yansıyan billboardların ardından kampanyanın dijital mecralardaki startı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in en son gerçekleşen grup toplantısında çok ses getiren konuşmasının yer aldığı video ile başlamıştı.

“RECEP BEY SUNAR; AHLAKIN SONU’’

İYİ Parti’den seçim kampanyasına yönelik yeni bir kampanya videosu daha geldi.

Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi teması işlenen iletişim kampanyası serisinin ilk videosu; “Ahlakın Sonu” oldu.

Videoda Ak Parti iktidarının 21 yıllık ahlaksal çöküşü; hakaret, kutuplaştırma ve nefret içeren söylemleriyle; yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddialarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tehditleriyle, somut örnekler üzerinden işlendi.

“HAKERETİ VE KÜFRÜ DİLİNE DOLAYAN BİR ŞAHIS…’’

“Recep Bey Sunar’’ yazısıyla açılışı yapılan videonun ilk bölümünde; “Hakareti ve küfrü diline dolayan bir şahıs’’ seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere; kadınlara, gençlere ve toplumun birçok kesimine karşı kullandığı hakaret, küfür ve aşağılayıcı söylemlerine yer verildi.

“HIRSIZLIĞI ÖDÜLLENDİREN BİR ANLAYIŞ…’’

Videonun ikinci bölümünde, 21 yıllık Ak Parti iktidarı boyunca ortaya çıkmasına rağmen âdeta ödüllendirilen yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet iddialarına; “Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış’’ seslendirmesiyle yer verildi.

Süleyman Soylu’nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminde Ak Parti için kullandığı; “Millet güven bakar. Millet ahlak bakar. Türkiye’nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk…’’ ifadeleri hatırlatılarak Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığı üzerinden dezenfektan satışı, Melik Gökçek’in Ankapark’taki yolsuzlukları gösterildi.

Ayrıca Sedat Peker’in delilleriyle ortaya koymasına rağmen bir sonuç alınmayan Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki rüşvet çarkı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddialar videoda yerini alırken Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden para aktarılması da unutulmadı.

“YARGILAYAN, HEDEF GÖSTEREN, TEHDİT EDEN BİR YÖNETİM…’’

Videonun son bölümünde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tüm tehditlerine ve son olarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’nın kurşunlanmasına “Yargılayan, hedef gösteren bir yönetim’’ seslendirmesiyle yer verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; “Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.

Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti’nin resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.

(Advertorial)