İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı, genel merkezin aldığı karar doğrultusunda kongre takvimini geçtiğimiz 26 Ekim 2022 günü Oğuzlar İlçe kongresi ile başlatmış, daha sonra diğer ilçe kongreleri de bu takvim uyarınca yapılmıştı. İYİ Parti’nin Merkez İlçe Kongresi de yarın yapılacak. Bugüne kadar sadece mevcut başkan Erkan Yıldız’ın adaylığını açıkladığı genel kurul yarın saat 12.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kongre ile ilgili bir açıklamada bulunan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Milletimiz nezdinde teveccüh bulan İYİ Parti’nin 3. olağan kongre sürecinde Merkez İlçe Kongremiz yarın yapılacaktır. İnanıyorum ki, çok ağır sorunları olan Çorum’umuzun, içine düştüğü ümitsizliğin çaresini, karartılan geleceğinin aydınlığını bu kongrelerde bulacaktır. Türkiye’nin kaderine sahip çıkan İYİ PARTİ’NİN “kararlılık”, ve “kucaklaşma” kongreleri olacak bu şenliğimize tüm Çorumluları davet ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

