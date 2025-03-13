İSYADER, mübarek Ramazan ayında hayırseverlerin zekatlarını ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmak adına kendilerinin köprü vazifesi göreceğini duyurdu.

Titizlikle yürütülen 1 yıllık çalışmalar sonunda ilçenin İskilip’in 64 köy ve 14 mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanları tespit ettiklerini belirten İSYADER yönetimi konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Zekâtınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Son yıllarda hepimizin aklındaki en önemli sorulardan biri, gerçek ihtiyaç sahibini nasıl bulurum ve ona nasıl ulaşırım? İşte tam bu noktada derneğimiz, zekâtlarınızı en doğru adreslere ulaştırmak için bir köprü görevi görüyor. İskilip’in 64 köyü ve 14 mahallesinde, titizlikle yürüttüğümüz 1 yıllık saha çalışması sonucunda, gerçek ihtiyaç sahiplerini kapı kapı tespit ettik etmeye devam ediyoruz.

Adınıza özel olarak hazırlanan koliler, isminizle birlikte doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu mübarek ayda, zekâtınızın yerine ulaştığından emin olmak ve gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve katkıda bulunmak için 0553 697 17 94 numaralı telefondan arayabilirsiniz”

Editör: SELDA FINDIK