Bedesten ihalesinin iptal edilmesiyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın eleştirilerine yanıt veren Aşgın, şunları söyledi:

“Bedesten ihalesi ve ‘CHP’nin yatırım yapmayın’ ifadesi yine anlaşılamadı bence. ‘Enflasyonist ortamda yatırım yapmayın’ dedi. Hakikaten CHP yatırım yapılsın istemiyor.

Bedesten ihalesinin altındaki iki katlı otoparkı da ifade etmek zorundayız. Şu anda orada bitmiş olan 211 araç kapasiteli bir otopark vardır. Bedesten projesi bizim gurur duyduğumuz bir projedir ve iki kat otopark kısmı tamamlanmıştır. Üst katıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Mali altyapımız ve mali disiplinimiz sağlam. Bedesten sadece bedesten değil, 211 araçlık otopark var. Belediye binasından tecrübemiz var. Eğer firma bu işi yapamıyorsa ilk fırsatta fesih ederiz. Belediye olarak hiçbir işimizde gecikmeye asla tahammülümüz yok. Firmalar işini düzgün yapacak. Kaliteli ve zamanında yapacak. Yapamayacaklarsa önümüzden çekilsinler.” (Nurdan AKBAŞ)

