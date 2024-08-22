Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesinin desteğiyle, Engelli Yaşam Merkezince düzenlenen piknikte engelli bireyler çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Neslihan Hüsülüoğulları, piknikte engelli bireylerle birlikte üzerinde "Engeller sevgiyle aşılır" yazılı pasta kesti.

Etkinliğe, İskilip İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ayşe Avkan, Çorum Beyazay Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Hayriye Kocakara, Garip Devrim Çağlayan ve Abdullah Özçalıkuşu da katıldı.