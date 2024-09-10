Çorum İskilip ilçesi'ne bağlı Hallı köyünde düzenlenen 5. Geleneksel Hallıder etkinliği yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Hallı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte öğleden önce davetlilere İskilip dolması ikram edildi. Okunan mevlidin ardından mehteran bölüğü konseri verdi, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

5. Geleneksel Hallıder etkinliğine İskilip Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, davetliler ile misafirler katıldı.

Hallı-Der Başkanı Ferhat Koca ile köy Muhtarı Selahattin Türkmen, etkinliklere katılan tüm misafirlere ve destek olanlara teşekkür ederek, köyde birlik ve beraberlik ruhunun sonraki kuşaklar tarafından da yaşatılması temennisinde bulundular.

Editör: İHA AJANS