İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1– İlçemizin Hacıpiri Mahallesi, Kaçak Mevkii Küçük Sanayi ve Kazanlı Mevkiinde bulunan toplam 7 (Yedi) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü İhaleleri neticesinde satılacaktır.

S. No Mahallesi Ada/ Türü/ Niteliği Alanı İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı

Parsel

1 Hacıpiri Mahallesi 1026 Ada/ 13 Parsel Arsa 1.339,58 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:00 5.358.320,00 TL 160.750,00 TL.

2 Hacıpiri Mahallesi 1027 Ada/ 13 Parsel Arsa 1.411,30 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:10 5.645.200,00 TL 169.356,00 TL.

3 Hacıpiri Mahallesi 1037 Ada/ 25 Parsel Arsa 2.536,26 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:20 10.145.040,00 TL 304.352,00 TL.

4 Hacıpiri Mahallesi 1040 Ada/ 21 Parsel Arsa 2.190,06 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:30 8.760.240,00 TL 262.808,00 TL.

5 Hacıpiri Mahallesi 1038 Ada/ 5 Parsel Arsa 3.014,66 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:40 12.058.640,00 TL 361.760,00 TL.

6 Hacıpiri Mahallesi 1039 Ada/ 5 Parsel Arsa 3.621,45 m2 E:1.00 Yençok:9,50 m 01.09.2026 10:50 14.485.800,00 TL 434.574,00 TL.

7 Hacıpiri Mahallesi 182 Ada/ 51 Parsel Arsa 1.686,49 m2 İmar Dışı 01.09.2026 11:00 3.000.000,00 TL 90.000,00 TL.

NOT : Tabloda yer alan muhammen bedellere KDV dahildir. Pey sürümü en az 10.000,00-TL ve katları olacaktır. Satışa çıkartılan arsaların, satış ihale bedelinin en az % 25’i onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecek olup; kalan kısmı ise en fazla 6 (altı) aya kadar, eşit taksitte ödenecektir. Ayrıca aylık vade farkı, tahsilat tarihindeki güncel yasal faiz oranında uygulanacaktır. Taksitlerin tamamı ödenene kadar alıcı adına tapuda taşınmaz devri yapılamaz. İhale bedeli süresinde ödenmediği taktirde ihale fesh edilerek tebligata gerek kalmadan alıcı taahhüdünden vazgeçmiş sayılarak geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilecektir. Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.

3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

3-3. İkametgâh Belgesi.

3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

3-6. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-7. Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-8. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

3-9. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü veya İmza Beyanı

3-11. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

4 - İhaleye Katılamayacak olanlar:

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizce yapılan herhangi bir ihalede sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi:

Müracaat belgelerinin kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 9.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.