Çorum'da DİSK, Türk-İş, KESK ve Birleşik Kamu-İş tarafından 1 Mayıs Perşembe günü saat düzenlenecek olan mitingin çalışmalarına başlandı.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, 1 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da Pirbaba Parkı önünde başlayıp Saat Kulesi’nde sona erecek olan “1 Mayıs mitingi” için Çorum OSB’de bildiri dağıtımı yapıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti ve sendika üyelerinin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, “Savaşa, güvencesizliğe, sömürüye, işsizliğe ve yoksulluğa karşı birlik, dayanışma ve mücadeleyi büyütüyoruz” denilerek tüm işçilere kendi talepleri etrafında 1 Mayıs’ta bulunmaları çağrısı yapıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ