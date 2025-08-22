Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 1.600.881,00 - 3.201.926,00 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında E-İhale : Evet

İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

2 KISIM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI VE İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI: 1 KISIM 58 KALEM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI - 2 KISIM İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1300644

1- İdarenin 1.1. Adı : SUNGURLU T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Çiftlikköyü Mah. Sungurlu Kırıkkale Yolu 10. Km 40/1 19300 Çiftlikköyü - SUNGURLU / ÇORUM SUNGURLU/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03643110919 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.09.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (İşyurdu Müdürlüğü)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2 KISIM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI VE İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI: 1 KISIM 58 KALEM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI - 2 KISIM İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI VE İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI: 1. KISIM 58 KALEM MUHTELİF İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI - 2. KISIM İSKELE KURULUMU HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SUNGURLU T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İNŞAAT ATOLYESİ VE SUNGURLU ADLİYESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Mal alımı sözleşme imzalandıktan sonra akabinde yapılacaktır. İskele kurulumuna kurum tarafından bildirilen tarihte başlanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 29.09.2025

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede yer alan; 1. Kısım Muhtelif İnşaat ve Hırdavat Malzemesi alımında teknik şartname ile uyumlu ürünler getirilmesi ve akabinde muayene ve kabul heyetinin olurunu alması koşuluyla ürünlerin tamamı teslim alınacaktır. Ürünlerin büyük kısmı Sungurlu Adliyesi içerisinde oluşturulacak depolama alanına teslim edilecektir. 2. Kısım iskele kurulum hizmet alım işi için iskele kurulumu esnası ve sonrası için istenen belgeler teknik şartname kısmında yer almaktadır.