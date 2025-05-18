Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.



Editör: KEMAL YOLYAPAR